Três utentes do lar Santa Cruz da Irmandade em Braga infetados com coronavírus

Três utentes do lar de Santa Cruz da Irmandade, em Braga estão infetados com coronavírus. O número pode subir, uma vez que se aguardam os restantes resultados das análises.Instituição tem já um plano de contingência, com turnos de 26 colaboradores a trabalharem.Os colaboradores do lar, com mais de 100 utentes, ficam instalados num hotel perto da instituição. A Câmara Municipal disponibilizou um autocarro para as deslocações.Alguns dos utentes ainda não foram testados à Covid-19, uma vez que a instituição tem dificuldades em entrar em contacto com a Delegação de Saúde de Braga.