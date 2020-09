Três vítimas mortais por Covid-19 no Lar da Fonte Serrã em Santarém

Santarém é um dos distritos que registam maior atividade viral: 209 casos ativos de Covid-19, com a doença atingir utentes e funcionários de dois lares.A Casa de Repouso Fonte Serrã, com 64 casos (37 utentes e 17 funcionários), viu esta segunda-feira subir para três o número de óbitos entre os idosos da instituição.Outros dez utentes do lar estão internados nesta unidade, enquanto outros 9 estão no Hospital de Abrantes. Apenas 12 utentes da Fonte Serrã não estão infetados.