O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) considerou, esta quinta-feira, que Portugal não cumpre as regras europeias sobre qualidade do ar, ultrapassando o limite das concentrações de dióxido de azoto (NO2) em três zonas do País. No acórdão agora proferido, o TJUE declara o “incumprimento de Portugal” e, segundo um comunicado de imprensa, “lembra que o valor-limite por ano civil para o NO2 é fixado em 40 microgramas por metro cúbico (µg/m³).









As zonas em causa com níveis excessivos de NO2 desde 1 de janeiro de 2010 são Lisboa Norte, Porto Litoral e Entre Douro e Minho.