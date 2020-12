Treze crianças e educadora infetadas com Covid-19 em São Brás de Alportel

Treze crianças e uma educadora do Jardim de Infância Joaninhas, em São Brás de Alportel, foram diagnosticadas com Covid-19. Para já, os casos estão confinados “a apenas uma turma”, explicou aoVítor Guerreiro, presidente da câmara local.O autarca adiantou que o estado dos infetados não inspira cuidados. Este novo surto “está a merecer cuidada monitorização da Autoridade de Saúde”, refere Vítor Guerreiro, adiantando que as restantes duas turmas daquele estabelecimento do pré-escolar serão hoje testadas.