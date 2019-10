Treze mil professores exigem mais respeito em protesto

Cerca de 13 mil professores, segundo números da PSP, manifestaram-se este sábado em Lisboa para assinalar o Dia Mundial do Professor. A concentração coincidiu este ano com a véspera das eleições legislativas, dia de reflexão em que é proibido qualquer apelo ao voto partidário."A mensagem que deixamos aos professores é que as eleições são um dos momentos em que a democracia tem condições para funcionar", disse aoo secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, acrescentando: "Nos últimos atos eleitorais, a abstenção que tem havido não dignifica a democracia portuguesa, por isso é importante que toda a gente, e os professores também, participem votando."Na frente do desfile, os dirigentes sindicais seguravam uma faixa com o lema deste dia mundial: "Rejuvenescimento e valorização da profissão docente"."É preciso que quem dirige este país compreenda que a nossa atividade profissional tem de ser valorizada", disse Rogério Sousa, professor de Biologia em Oeiras. Os docentes ouvidos peloexigiram mais respeito da sociedade e frisaram a necessidade de renovar a classe."A necessidade rápida e urgente de rejuvenescimento só é possível tornando a profissão mais atraente, como afirmam a UNESCO e a Organização Internacional do Trabalho", defendeu Mário Nogueira. O desfile terminou com a aprovação de uma resolução que pede o rejuvenescimento da classe.Um professor levou um cartaz com a inscrição "amanhã voto", de um lado, e "não me esqueci", do outro. Foi interpelado pela PSP, que acabou por admitir que não havia apelo ao voto num partido. "Só me indignei com um elemento de um sindicato que me criticou", disse aoo docente Gabriel Lagarto.O envelhecimento da classe é um grande problema. É importante que haja um rejuvenescimento e que a profissão volte a ser atraente. Já há falta de professores em várias disciplinas. No Algarve, ninguém concorre a Geografia.Vim comemorar o Dia Mundial do Professor. Acho que merecemos ser respeitados e reconhecidos pela sociedade portuguesa, o que por vezes nem sempre acontece. Eleições? Não sei o que se passa amanhã. Estamos no dia de reflexão.O secretário-geral da UGT, Carlos Silva, aguardou no Rossio pela passagem dos manifestantes e fez "questão de demonstrar" a sua "solidariedade" com a classe.Os professores deslocaram-se de várias partes do País para a manifestação em Lisboa. Segundo João Dias da Silva (FNE) foram fretados 40 a 45 autocarros.A UNESCO e a Organização Mundial do Trabalho afirmam que vai ser preciso substituir 46,8 milhões de professores em todo o Mundo na próxima década.