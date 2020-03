Tribunais sem gel desinfetante e sabonete para combater coronavírus

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) criticou esta quinta-feira a PGR por não tomar medidas, que considera urgentes em relação ao coronavírus, nomeadamente orientações concretas "em tempo de emergência em matéria de saúde pública" e que passam, por exemplo, por internamento compulsivo de doentes.

Por outro lado, a Direcção do SMMP entende que o Governo não está a tomar as medidas necessárias relativamente à proteção das pessoas no que a este vírus diz respeito. "Alguns tribunais não possuem gel desinfetante ou até um simples sabonete. (...) Os detidos em situação irregular nos aeroportos são presentes aos magistrados sem que se conheça se estão infetados", pode ler-se no comunicado.

"A leis temporárias e de emergência não servem apenas para serem publicadas quando existem festas" - refere-se ainda.