Tribunal anula requisição que travou greve do SEF

O Sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras do SEF (SIIFF/SEF) convocou uma greve que deveria ter durado toda a semana, mas o Governo decretou uma requisição civil que travou o protesto que iria afetar sobretudo os aeroportos.Esta quarta-feira, já depois de o SIIFF ter decidido suspender “todos os avisos de greves” decretados até sexta-feira, o Supremo Tribunal Administrativo (STA) condenou o Governo a “não executar a requisição civil. É mais uma ‘acha para a fogueira’ no processo de restruturação do SEF, que foi esta quarta-feira alvo de debate no parlamento.

“Congratulamo-nos com a decisão do STA, mas a greve está suspensa e vamos aguardar pela reunião com o ministro da Administração Interna, agendada para sexta-feira”, adiantou ao CM Renato Mendonça, presidente do SIIFF/SEF).





Já o ministro Eduardo Cabrita disse no parlamento que o diploma orgânico que vai criar o novo Serviço de Estrangeiros e Asilo será aprovado pelo Governo até ao fim deste mês e que apenas “os ajustamentos necessários à Lei de Segurança Interna [devido à integração dos inspetores do SEF nas estruturas da PSP, GNR e PJ] serão decididos pelos deputados após proposta de Lei”.



Inspetores lutam contra extinção na Justiça



O Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF (SCIF/SEF) apresentou uma providência cautelar para suspender a resolução do Conselho de Ministros que definiu a restruturação do SEF. Para o presidente, Acácio Pereira, “é absolutamente inconstitucional”.





223 mil emigrantes esperam regularização



O SEF informou estra quarta-feira que 223 mil emigrantes com processos pendentes estão “temporariamente em situação regular” no País devido a um despacho de 30 de abril. A medida, contestada por deixar estes emigrantes com “a vida suspensa”, permite aceder a cuidados de saúde.



Pormenores



Pareceres contra medida



O constitucionalista Jorge Miranda e o penalista Rui Pereira defendem que a reorganização do SEF “é da reserva absoluta de competência legislativa da Assembleia da Republica”.





Carreiras protegidas



Eduardo Cabrita garante que as carreiras e os direitos dos inspetores do SEF a ser transferidos serão “salvaguardados”.