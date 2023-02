Tribunal arbitral impõe serviços mínimos nas greves dos professores de 2 e 3 de março

O colégio arbitral fixou esta segunda-feira serviços mínimos para as greves de professores marcadas para quinta-feira e sexta-feira (dias 2 e 3 de março) por sete organizações sindicais, entre elas as duas maiores, Fenprof e FNE.



A Fenprof, que já tinha contestado o pedido de serviços mínimos por parte do Ministério da Educação, marcou para hoje às 19h00 uma conferência de imprensa para reagir ao anúncio do colégio arbitral.





Tal como acontece com a greve do STOP em curso, as escolas estão obrigadas a garantir 3 horas de aulas por dia, bem como serviço de refeições e portaria, e também apoios a alunos mais vulneráveis ou em situação de risco.