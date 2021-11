A reorganização do Tribunal Central de Instrução Criminal (‘Ticão’), que vai absorver juízes e competências do Juízo de Instrução Criminal de Lisboa, foi publicada em Diário da República e entra em vigor a 4 de janeiro.



A reestruturação traduz-se no aumento dos dois atuais juízes de instrução (Carlos Alexandre e Ivo Rosa) para nove, e na mudança de instalações para o Parque das Nações, em Lisboa. Carlos Alexandre e Ivo Rosa mantêm os seus processos.

Ver comentários