O Tribunal Constitucional (TC) declarou a inconstitucionalidade de normas da Lei do Cibercrime que previam o acesso do Ministério Público (MP) a emails sem ordem de um juiz, na sequência do pedido de fiscalização do Presidente da República. A decisão foi unânime.Os sete juízes consideraram que as normas constituiriam uma "restrição dos direitos fundamentais à inviolabilidade da correspondência e das comunicações e à proteção dos dados pessoais”.