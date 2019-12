Tribunal dá razão a docente suspenso

O Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal deu razão a Joaquim Sousa, professor que foi suspenso sem vencimento durante 6 meses, depois de ter transformado uma escola problemática da Madeira, no Curral das Freiras (Câmara de Lobos) numa das melhores do País.A decisão do tribunal anula a decisão do secretário regional de Educação, que moveu um processo disciplinar ao professor de Geografia, e determina que o docente tem direito a indemnização de 30 mil euros."Foi-me aberto um processo disciplinar por ter colocado professores a mais de Informática e Economia", recorda o professor, citado pela Lusa.As causas da suspensão resumem-se a 12 situações, como enviar os horários dos professores por email ou ter professores a dar aulas extra. Os alunos acabados de chegar da Venezuela passaram a ter direito a aulas extra de Português. Decisões que não agradaram à Secretaria Regional da Educação, que abriu um processo disciplinar e suspendeu o professor. A escola foi extinta em 2018 e integrada numa escola do Funchal.