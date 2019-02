Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal dá razão ao Governo na requisição civil dos Enfermeiros

Justiça alega impossibilidade legal para revogar medida decretada pelo Executivo.

Por Francisca Genésio e Susana Pereira Oliveira | 01:30

O Supremo Tribunal Administrativo (STA) decidiu, por unanimidade, dar razão ao Governo, ao recusar o pedido para declarar ilícita a requisição civil decretada a 7 de fevereiro em 4 hospitais, no âmbito da greve cirúrgica.



Em comunicado, o STA refere que na intimação colocada, o Sindepor realizou dois pedidos: um para suspender a requisição civil e outro subsidiário.



O STA refere que nenhum era relativo à apreciação da legalidade da greve, "apenas estava a questão da legalidade da requisição civil".



Quanto ao primeiro pedido, o STA justifica que "a sua improcedência deveu-se à impossibilidade legal (...) de condenar aquelas entidades à revogação dos atos administrativos contidos na Resolução de Conselho de Ministros" e na portaria.



Quanto ao segundo, explica que "a improcedência deveu-se à circunstância de o pedido de condenação à não execução daquelas resolução e portaria [requisição civil] ser inócuo para efeitos de tutela efetiva em tempo útil do direito à greve".



Do lado dos enfermeiros, o Sindepor manifestou intenção de reagir juridicamente à decisão do STA. "Estamos a analisar o processo, mas a luta não vai parar", disse Carlos Ramalho, presidente do sindicato.



PORMENORES

Serviços mínimos em risco

A greve cirúrgica, iniciada a 31 de janeiro, termina amanhã. Segundo a defesa do Governo à intimação do Sindepor, não foram cumpridos os serviços mínimos em 450 operações: 9 referem- -se a doentes oncológicos de prioridade muito elevada.



PGR considerou ilegal

A Procuradoria-Geral da República (PGR) já havia considerado a greve cirúrgica ilegal por não corresponder ao pré-aviso. Em causa está ainda o fundo usado para compensar a perda de salário: não foi constituído nem gerido pelos sindicatos que decretaram a paralisação.