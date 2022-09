Tribunal de Coimbra encerrado pelo segundo dia consecutivo devido a greve

O Tribunal de Coimbra esteve encerrado, esta sexta-feira, pelo segundo dia consecutivo, em sequência da greve dos funcionários judiciais. A paralisação teve início esta quinta-feira.O Sindicato de Oficiais de Justiça avançou aoque a greve teve uma adesão de 90%, durante o dia desta quinta-feira, mas que alguns estabelecimentos mantiveram os serviços mínimos e disse os motivos da paralisação se prendem com a estagnação das carreiras, com a falta de funcionários e integração de vencimento para remuneração de horas extaordinárias.O Sindicato pede ação do Governo para evitar "sérios riscos da justiça não funcionar" porque profissionais judiciais são "pilar essencial na justiça", alertou a representante Paula Marques.