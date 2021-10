Tribunal de Contas arrasa política educativa em Portugal

O desenho, execução, acompanhamento e controlo são fragilidades das políticas públicas de educação que colocam em causa a sua eficácia ou a capacidade de apreciar os resultados. A conclusão é do Relatório Panorâmico: Demografia e Educação, que é divulgado agora pelo Tribunal de Contas (TdC).O documento mostra que, “apesar do aumento da qualificação da população, as medidas de políticas públicas de educação contêm fragilidades que importa minimizar, especialmente num contexto demográfico adverso”, com a redução da natalidade e o envelhecimento da população.