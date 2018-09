Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal de Contas arrasa universidade de Évora

TdC detetou ilegalidades em pagamentos e na contratação de trabalhadores.

Bernardo Esteves | 08:32

O Tribunal de Contas (TdC) divulgou esta quinta-feira uma auditoria arrasadora para a gestão da Universidade de Évora (UE), tendo emitido uma apreciação final "desfavorável".



O TdC detetou o pagamento ilegal e indevido de suplementos remuneratórios e contratação generalizada e ilegal de trabalhadores em regime de prestação de serviços.



Foram ainda encontrados ajustes diretos a empresas em violação da lei. O TdC fala em "falta de justificação das necessidades e da escolha das entidades convidadas a apresentar propostas", bem como em "graves défices de fiscalização das obras que conduziram à ilegalidade das despesas".



No total, foram identificadas ilegalidades e infrações financeiras em operações no valor de 3,5 milhões de euros.



A auditoria é relativa ao ano de 2012, quando o reitor era Carlos Alberto Braumann. Nas conclusões, o TdC nota que os resultados líquidos foram negativos nesse ano e têm vindo a agravar-se desde então.



O tribunal aponta irregularidades na aquisição e gestão de viaturas e na cedência de imóveis e espaços.



São feitas 17 recomendações, entre elas a implementação de contabilidade de gestão e regularização do património imobiliário e de fiscalização de despesas.



É recomendada a extinção da Fundação Luís de Molina por ter fins redundantes com o da universidade.