O Tribunal da Relação de Évora confirmou uma sentença em primeira instância, tendo recusado a um adolescente uma indemnização de meio milhão de euros que este reclamou ao pai afetivo.





Os factos remontam a 2006, quando três meses depois do registo do menor o pai deixou a família. Cinco anos mais tarde, a mãe deixou o menor com um casal de idosos. Confirmado por prova pericial que não é o pai biológico, o homem recorreu à Justiça para retirar o apelido ao menor. O Tribunal de Família e Menores deu-lhe razão. O filho afetivo recorreu da decisão e exigiu meio milhão de euros por incumprimento do dever parental .