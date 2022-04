Quatro meses depois de terem recebido as cartas registadas por parte da administração do Centro Comercial do Bonfim, em Setúbal, com ordem para desocuparem as lojas em 30 dias, os 11 comerciantes tiveram, esta terça-feira, resposta positiva do Tribunal de Setúbal à providência cautelar que interpuseram.“Foi uma vitória”, disse ao aoAntónio Gorrão, porta-voz dos comerciantes. Segundo o despacho do Tribunal, que dá razão aos arrendatários, os contratos dos lojistas não cessaram afinal, como alegava a empresa proprietária do centro, já que, segundo o regime atualmente em vigor, só terminam em 2024. A empresa que gere o Centro Comercial do Bonfim fica assim obrigada a assegurar o pleno funcionamento do espaço.