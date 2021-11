Filipa Pinto, a jovem de 17 anos que fugiu da Santa Casa da Misericórdia de Resende, onde estava institucionalizada, para junto dos pais, em Barcos, Tabuaço, recebeu autorização do Tribunal de Família e Menores de Lamego para ficar junto da família.Anabela Pinto e o marido, Sifredo Pinto, ficaram sem as quatro filhas, no mesmo dia.