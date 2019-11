Tribunal discute hoje a guarda das gémeas que viviam em garagem

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Mariana Santos e João Moura, os pais das gémeas de 10 anos que viviam numa garagem sem condições na Amadora e que nunca foram à escola, são esta quinta-feira ouvidos por um juiz do Tribunal da Amadora, no âmbito do processo de promoção e proteção.As meninas foram retiradas aos pais em agosto e estão agora numa residência de acolhimento temporário. Os pais podem visitá-las apenas uma ... < br />