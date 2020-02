Tribunal Europeu trava adoção de seis irmãos de São Pedro do Sul

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O casal de São Pedro do Sul a quem foram retirados seis filhos por suspeitas de maus tratos, negligência nos cuidados básicos e suposta doença do foro psiquiátrico da mãe, fez queixa contra o Estado português no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH).O objetivo da ação interposta pela advogada do casal tem como fim último a recuperação das seis crianças que lhe foram retiradas pelo Tribunal ... < br />