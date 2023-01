Os gastos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) vão merecer fiscalização atenta do Tribunal de Contas (TdC). A garantia foi dada pelo presidente da instituição, José Tavares, sublinhando que os contratos celebrados no âmbito da JMJ são, como a lei obriga, remetidos ao TdC.



“Nos termos da lei, os contratos que sejam celebrados no âmbito da Jornada Mundial da Juventude são remetidos ao Tribunal de Contas para efeitos de fiscalização concomitante, sob pena de não produzirem efeitos”, referiu José Tavares à margem da conferência ‘Melhorar a eficiência e a transparência da contratação pública, com destaque para o reforço do quadro de controlo em Portugal’, que esta segunda-feira decorreu em Lisboa.









