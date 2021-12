Os responsáveis de uma pequena empresa de construção de Rio Maior, que são pai e filho, vão responder no Tribunal de Santarém por terem causado a interrupção do trânsito no nó de ligação do IC2 à antiga EN1, durante largos meses, por duas vezes, desde 2016. Os arguidos, de 69 e 35 anos, estão acusados de crimes de furto qualificado e de atentado à segurança de transporte rodoviário, e enfrentam um pedido de indemnização de 1,4 milhões de euros das Infraestruturas de Portugal.