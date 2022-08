A cumprir uma pena de dez anos por abuso sexual de menores, Luís Mendes, antigo vice-reitor do Seminário do Fundão, viu ser recusado pela quarta vez, por parte do Tribunal de Execução de Penas de Coimbra, o pedido de liberdade condicional.



O tribunal fundamenta a decisão por o detido, com 46 anos, ainda não ter interiorizado a gravidade dos crimes, ao não demonstrar qualquer sentido de culpa nem tão-pouco arrependimento.









