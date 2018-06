Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal recusa suspender depósito de lamas do Tejo

Supremo Tribunal Administrativo negou uma providência cautelar contra a deposição de lamas num terreno em área protegida.

Por Cláudia Machado | 10:13

O Supremo Tribunal Administrativo (STA) recusou uma providência cautelar apresentada pela associação ambientalista Zero contra a deposição de lamas, removidas do rio Tejo, num terreno inserido numa área protegida das Portas de Ródão.



Na decisão, datada de dia 14 deste mês, o tribunal considera que os danos ambientais, de alteração morfológica do solo e ecológicos, alegados pela Zero, são "conjeturais" e "mostram- -se menos prementes do que os danos atuais, e reais, em curso, e são, além disso, de possível reparação, aliás, de reparação que já está contemplada no âmbito dos compromissos assumidos no ato de requisição, que prevê, até, o melhoramento do respetivo coberto vegetal".



O STA dá como provado que "a requisição do imóvel é indispensável à realização da operação de ‘despoluição’ em causa" e que é, segundo avaliação do Governo, "a melhor e mais adequada das soluções".



Foi também realçado que a utilização do imóvel "é temporária", limitada a um ano, e que "as lamas a retirar do leito do rio Tejo não constituem ‘resíduos perigosos’", estando prevista a utilização de uma técnica que impede o contacto direto com o solo.



A Zero interpôs a ação, a 26 de abril, considerando que "não foram devidamente estudadas alternativas de localização exteriores à área protegida".



A proprietária do terreno em causa lamentou a decisão do STA. "Tenho pena e gostava muito que isto não estivesse a ser tudo pago pelo fundo ambiental. Remete-se, outra vez, a velha questão.



As indústrias fazem as coisas, o Ministério [do Ambiente] deixa poluir, são coisas de que o cidadão não teve culpa nenhuma. As empresas nem sequer são multadas. Acho que isto está errado", afirmou Raquel Lopes.