A vacinação contra a Covid-19 de crianças com 10 e 11 anos, que vai decorrer nos dias 18 e 19 de dezembro (sábado e domingo), reunia, esta terça-feira, cerca de 30 mil pedidos de agendamento, segundo o Governo.A opção de vacinar as crianças de 10 e 11 anos está disponível desde o final do dia de segunda-feira, no Portal de Agendamento Online, que permite pedir o agendamento da vacinação para o local e a data mais convenientes.