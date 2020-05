Tripulante de navio atracado em Lisboa infetado com coronavírus

Um tripulante a bordo de um navio que atracou no início do mês no porto de Lisboa está infetado com coronavírus.O homem foi transportado para uma unidade hospitalar, uma vez que o seu quadro clínico inspirava cuidados.Em atualização

