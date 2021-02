Os tripulantes da Portugália (PGA) aprovaram esta quinta-feira o acordo de emergência na TAP, com 156 votos a favor e nove contra, segundo uma nota do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil.Em causa estão cortes salariais de 25% entre 2021 e 2023 e 20% em 2024, aplicáveis à parcela acima dos 1330 euros. Este acordo abrange os cerca de 180 tripulantes da PGA representados pelo sindicato.Num clima de divisão interna, os pilotos e o pessoal de cabina da TAP votam hoje o acordo de emergência. Se chumbarem, o Governo vai impor cortes e despedimentos mais duros, com a aplicação do regime sucedâneo a partir de 1 de março e que terá efeitos retroativos a 1 de janeiro.