Tripulantes da TAP exigem quarentena ao contactarem com infetados por coronavírus

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil exige à TAP a quarentena para tripulantes que tenham contacto com passageiros infetados com Covid-19, após a confirmação de um caso, e a companhia garante que cumpre as normas.

"Os tripulantes do voo [caso que se verificou] ficaram alarmados, o caso fez soar as campainhas e os tripulantes querem ações e medidas concretas", afirmou o presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), Henrique Louro Martins, à agência Lusa.

Questionada pela Lusa, a TAP esclareceu que está a cumprir "rigorosamente as melhores práticas a nível internacional, conforme definidas pela Associação Internacional de Transporte Aéreo, Organização Mundial de Saúde e Direção Geral de Saúde, em cada momento", e a adotar, "em tempo real", todas as recomendações.