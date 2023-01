Tripulantes e companhia aérea em nova ronda negocial esta sexta-feira para tentar evitar greve

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) e a TAP estarão esta sexta-feira numa nova ronda negocial, para tentar evitar a greve dos tripulantes de cabine, prevista para o período entre 25 e 31 de janeiro.

Numa mensagem aos associados, o sindicato adiantou que "decorreu ontem [quinta-feira], ao final do dia, mais uma ronda negocial entre a administração e a direção do SNPVAC, de modo a tentar solucionar o diferendo" entre as duas partes.

Nessa reunião, a direção do sindicato garantiu que explicou "de forma detalhada", a "enorme insatisfação" dos associados, que esta quinta-feira rejeitaram, em assembleia-geral, a proposta da TAP e decidiram manter o pré-aviso de greve entre os dias 25 e 31 de janeiro.