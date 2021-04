Helena Leitão deixou de ser a presidente do coletivo de juízes que está a julgar o caso do padre António Teixeira, acusado de desviar esmolas dos fiéis e arte sacra.Na elaboração da sentença, as deliberações da magistrada mereceram a discordância dos outros dois membros. O juiz Paulo Registo, por ser o mais velho, passa assim a ser o presidente do coletivo.O coletivo fez alterações não substanciais de factos descritos na acusação e a defesa tem cinco dias para reagir. Se não o fizer o acórdão é lido a 6 de maio.