Trocou carícias no trabalho e acabou despedida. Tribunal decidiu a seu favor

O Tribunal da Relação do Porto considerou excessivo o despedimento de uma empregada de balcão filmada a trocar beijos e carícias com um cliente no posto de combustível em que trabalhava, em Amarante.A mulher chegou a ajoelhar-se diante do namorado enquanto este lhe metia a mão no peito. Noutra ocasião, o homem foi apanhado a compor as calças ao mesmo tempo que a empregada lhe fazia cócegas e - em simultâneo - entravam clientes.A entidade empregadora entendeu que a troca de beijos e carícias, registada através de videovigilância, inviabilizava a manutenção do contrato de trabalho, verificando-se a justa causa para o despedimento.Mas a Relação do Porto considerou que uma "advertência seria a sanção adequada", revertendo uma anterior decisão do Juízo de Trabalho da Comarca de Porto, favorável ao empregador. O comportamento "censurável" da empregada seria passível de sanção disciplinar, embora não justifique o despedimento, decidiu.A funcionária, contratada em novembro de 2013, iniciou a relação com o cliente em junho de 2017. Em novembro do mesmo ano foi despedida.Apesar da sentença, não quis ser reintegrada, arrecadando 3372 euros.