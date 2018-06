Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trovoada e chuva intensa provocam inundações e deslizamento de terras em Moncorvo

Alertas chegaram às centrais de bombeiros de Torre de Moncorvo e Mogadouro, no distrito de Bragança.

Por Lusa | 00:50

Uma chuva intensa, acompanhada de trovoada registou-se quinta-feira ao início da noite em Torre de Moncorvo, provocando inundações e deslizamento de terras, que mobilizam mais de duas dezenas de bombeiros apoiados por oito viaturas.



"Há registo de inundações em habitações, movimentos de terras, quedas de árvores, vias obstruídas que estão ser limpas. Não há registos de vítimas, apenas de danos materiais", disse à agência Lusa fonte Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS).



Os alertas chegaram às centrais de bombeiros de Torre de Moncorvo e Mogadouro, no distrito de Bragança, por volta das 20 horas.



Segundo o CDOS, também no concelho vizinho de Mogadouro, a estrada municipal que liga a aldeia de Viduedo a Sampaio, encontra-se condicionada ao trânsito devido aos movimentos de terra provocados pela "forte precipitação".



No local estavam de madrugada seis operacionais a fazer trabalho de limpeza, apoiados por três viaturas.



A GNR está no terreno a acompanhar as operações de limpeza e manutenção das vias rodoviárias.