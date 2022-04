"Tu serás eterna": Ruy de Carvalho partilha vídeo da última dança com Eunice Muñoz

Eunice Muñoz morreu esta sexta-feira, aos 93 anos. As mensagens sobre a morte da atriz têm vindo a multiplicar-se nas redes sociais.



Ruy de Carvalho partilhou um vídeo na rede social Facebook, em que surge a dançar com Eunice. "Minha irmã, minha amiga, partiste sem me despedir. Tu serás eterna", escreveu o ator.

Rita Salema publicou uma fotografia, em que surge com Eunice, na rede social Instagram e agradeceu o "amor, carinho e talento" da atriz.

Também João Baião já prestou homenagem à atriz, pedindo "um grande aplauso"para Eunice.





Fernanda Serrano também se despediu da colega colega de profissão, através do Instagram. "Respeito. Admiração. Gratidão. Até sempre querida Eunice", escreveu a atriz.Jorge Gabriel, apresentador de televisão, homenageou Eunice Muñoz. "Em inúmeros encontros, entrevistas, confessei-lhe que a minha admiração ultrapssava o plano profissional, a tal ponto que a tratava como sendo íntima, da família", escreveu o apresentador.