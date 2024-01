Tuberculose obriga a rastrear 150 bebés no Hospital de Viseu

O Hospital de Viseu está a efetuar rastreios a mais de 150 bebés, depois de ter sido confirmado um caso de tuberculose numa estagiária de enfermagem com funções no serviço de Obstetrícia. Os primeiros 50 bebés já rastreados, através de um raio-x pulmonar, não apresentam sintomas da doença, cujo período de incubação pode atingir os três meses. A estagiária de enfermagem com funções na Obstetrícia está a ser medicada e o seu estado de saúde evolui de uma forma favorável.









Conhecido o caso positivo, o Hospital de Viseu estabeleceu o plano de uma potencial cadeia de contágio, que abrange 150 recém-nascidos. A ação envolve todos os bebés que estiveram na enfermaria de Obstetrícia nos últimos três meses. Apesar de o grau de transmissão ser considerado como de baixo risco, a unidade hospitalar decidiu efetuar o rastreio.

Nos próximos 15 dias, os bebés irão regressar ao serviço de Pediatria do Hospital São Teotónio de Viseu para realizarem análises ao sangue e efetuarem um teste cutâneo da tuberculina.