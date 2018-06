Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tuberculose obriga a rastreio em hospital

Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães, notificou o caso à Direção-Geral de Saúde.

08:31

A deteção de um doente com tuberculose, no início do mês, levou o Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães, a notificar o caso à Direção-Geral de Saúde, seguindo as normas.



Os 10 profissionais de saúde que tiveram contacto com o utente já realizaram exames de despiste da doença.



Algumas dezenas de utentes que passaram pela ala, sala de espera e espaço de tratamento onde esteve o doente foram chamados, ontem e anteontem, para exames.



"O hospital detetou e confirmou a situação, e seguiu todas as normas, orientações e recomendações", indica ao CM fonte da unidade de saúde.