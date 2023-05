“Tudo levou muito tempo. Exijo respostas”: Pais do bebé morto no parto no Hospital de Beja estão revoltados

Os pais do bebé morto no parto no Hospital de Beja estão revoltados e exigem respostas por parte do INEM. “Tudo levou muito tempo. A ambulância foi chamada às nove e tal da noite, chegou rápido mas depois os bombeiros estiveram meia hora à espera de orientações”, referiu Mário Machadinha.A grávida, Fátima Perdigão, residente em Ermidas-Sado, foi de início encaminhada para o Hospital de Santiago do Cacém, mas a meio do caminho foi decidido ir para Beja.