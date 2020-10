"Tudo o que desejamos é evitar medidas mais radicais", relembra Presidente da República

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou este sábado que "tudo o que desejamos com a aplicação das medidas restritivas é evitar medidas mais radicais".



Marcelo falou aos jornalistas a partir do Algarve, região que tem visitado várias vezes neste ano de pandemia. O Chefe de Estado sublinhou que os números do coronavírus apresentados pelo boletim epidemiológico da DGS deste sábado mostram uma melhoria relativamente ao dia anterior e reforçou a tentativa de um "equilíbrio entre a preocupação com a vida e a saúde e a preocupação da não paragem da economia e da sociedade portuguesa".