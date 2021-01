"Tudo o que iniba o contacto entre as pessoas faz sentido", diz virologista sobre Covid-19

O virologista Pedro Simas afirmou esta segunda-feira que a evolução da pandemia em Portugal indicava que "alguma coisa era preciso fazer" para restringir a movimentação de pessoas e defendeu o reforço a vacinação dos grupos de risco.

"Tudo o que iniba o contacto entre as pessoas faz sentido" na fase em que se encontra o país, adiantou o especialista à Lusa, no dia em que o Conselho de Ministros extraordinário aprovou o agravamento das medidas restritivas determinadas na passada quinta-feira para combater a pandemia de covid-19.

Sobre as medidas anunciadas por António Costa, Pedro Simas adiantou que a sua eficácia na redução de infeções e de internamentos "depende também se as pessoas adirem" às restrições implementadas, recordando que na primeira vaga, na primavera de 2020, todos os países "só com medidas dramáticas é que conseguiram baixar" os números da pandemia.