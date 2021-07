Tudo o que precisa saber se vai a um casamento ou batizado. E atenção, não cumprir regras dá multa

A apresentação de Certificado Digital COVID da UE dispensa a apresentação de comprovativo de realização de teste para despiste da infeção por SARS-CoV-2, nos casos em que esta seja exigida para assistir ou participar em eventos de natureza cultural, desportiva, corporativa ou familiar, designadamente casamentos e batizados", pode ler-se no d ecreto-lei publicado em Diário da República

Todos aqueles que queiram participar em eventos familiares como casamentos e batizados devem fazer teste à Covid-19. Esta foi a regra imposta pelo Governo mas ainda são muitas as dúvidas sobre o tema.Sempre que o número de participantes no evento for superior a 10 é obrigatória a realização de testes mas, se já completou a vacina da Covid,Também aqueles que estiveram infetados por SARS-CoV-2 nos últimos seis mesese só têm de apresentar o certificado.Ospara este tipo de eventos são:- Teste rápido de antigénio, realizado 48h antes do início do evento;- Teste rápido de antigénio na modalidade de autoteste, no próprio dia e no local do evento e sob supervisão de um profissional da entidade ou estabelecimento;- Teste de amplificação de ácidos nucleicos, tais como RT-PCR, RT-PCR em tempo real ou teste molecular rápido, até 72h antes do evento.Para aqueles que não cumprirem as regras definicads a multa pode chegar até aos 500 euros para pessoas singulares e até aos 10 mil para pessoas coletivas.