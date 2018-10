Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tumor raro afeta menina lusodescendente

Augustine, de 4 anos, gerou onda de solidariedade em França.

Por Fátima Vilaça | 01:30

A luta diária de Augustine contra um tumor raro no cérebro está a comover milhares de franceses e também muitos lusodescendentes, que desde há quase dois meses acompanham o sofrimento da menina de quatro anos através da internet.



A braços com uma doença que não conheciam, os pais da menina criaram, no Facebook, a página ‘Wonder Augustine’. Além de manter a família - grande parte a viver em Guimarães - a par do estado de saúde de Augustine, a página, que já chamou a atenção da imprensa francesa, pretende sensibilizar os internautas para a falta de investimento na investigação das doenças raras.



Diagnosticada no início de agosto com um Glioma Pontino Difuso - tumor situado dentro do tronco cerebral e, por isso, inoperável - a menina, filha do casal de lusodescendentes Pauline Desplanque e Tanguy Bourdon, está desde então internada num hospital de Lille, com prognóstico reservado: não fala, não vê e não consegue caminhar.



Confrontados com a doença, os familiares mais próximos de Augustine têm-se desdobrado em contactos para conseguir apoios. Filipe Teixeira, primo da mãe de Augustine e que vive em Guimarães, é um dos impulsionadores da causa em Portugal.



"O apoio que podemos dar à distância é na divulgação da doença e mostrar a urgência na investigação", afirma.



Filipe lembra que há, na página da internet, formas de ajudar os pais de Augustine, que têm outro filho, com um ano.