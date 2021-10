"Inadmissível” é como o movimento ambientalista ProTEJO classifica a intenção do Governo de criar um túnel de 50 quilómetros entre a barragem do Cabril (Zêzere) e a barragem de Belver (Tejo) com o objetivo de fornecer água ao troço do Tejo, cujo caudal ecológico está seriamente dependente da água vinda de Espanha.