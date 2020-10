Turismo algarvio regista pior setembro de sempre por causa da pandemia

O turismo algarvio registou o pior mês de setembro de sempre.



Os dados da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) revelam que a taxa de ocupação global média por quarto foi de 49,6%, o que se traduz numa descida de 43% em comparação com igual período do ano passado.





Todos os mercados caíram a pique, com exceção do português.

A AHETA realça que "todas as zonas geográficas sofreram fortes quebras", sendo a área de Tavira a que registou a taxa de ocupação mais baixa, 34,6%, enquanto a mais alta ocorreu em Faro e Olhão, com 69%.

Em termos de mercados de origem dos turistas, as maiores descidas dizem respeito à Irlanda (-90,8%), Reino Unido (-67,8%) e Alemanha (-46,8%). "A única subida foi a dos turistas nacionais (+36,7%)", realça a associação empresarial.

Por categorias das unidades de alojamentos, os hotéis e aparthotéis de 3 e 2 estrelas foram os que registaram a taxa de ocupação mais baixa, com 36,6%, sendo que a mais alta foi registada nos aldeamentos e apartamentos de 3 estrelas, com 54,6%.

Desde janeiro, a taxa de ocupação das unidades turísticas encontra-se 55% abaixo do verificado no período homólogo, devido à pandemia.