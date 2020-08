Turismo do Algarve com ocupação mais baixa de sempre

A taxa de ocupação turística global na região, em termos de alojamento, situou-se nos 32,6 por cento durante o mês passado. Segundo a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, que ontem divulgou estes dados estatísticos, foi "o valor mais baixo de sempre para mês de julho".

Este números estão diretamente relacionados com as restrições aplicadas devido à pandemia Covid-19, em especial os limites impostos pelo Governo britânico nos corredores aéreos - os turistas ingleses têm de ficar de 14 dias de quarentena no regresso a casa após passagem por Portugal.

Existe, no entanto, um ponto positivo nestes dados: esta mesma taxa ocupação global situava-se nos 11,3% em junho, registando assim um aumento considerável em julho, na ordem dos 21,3%. Isto deve-se, essencialmente, aos turistas nacionais, que acorreram ao Algarve este verão. Entre espanhóis (6,8%), alemães (5,8%) e holandeses (5,4%), entre outras nacionalidades menos expressivas, os portugueses dominam na de ocupação hoteleira: 60,9%.

A recuperação poderá ser mais acentuada a partir de setembro com o início da época alta do golfe e caso os britânicos levantem as restrições.