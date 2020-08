Turismo do Algarve lança campanhas para atrair estrangeiros

O Turismo do Algarve em conjunto com várias companhias aéreas estrangeiras, que viajem para a região, estão a promover campanhas de marketing para incentivar turistas estrangeiros a fazer reservas de última hora.British Airways, Eurowings, Ryanair, Easyjet, AirFrance e Edelweiss são algumas das companhias que estão a colaborar nas campanhas, de forma a atingir os principais mercados emissores de turistas para o Algarve (Reino Unido, Irlanda, Alemanha, França, Itália e Suíça)."Muitas pessoas cancelaram ou adiaram as férias que já tinham marcadas por causa da pandemia e é sobretudo a esses turistas que queremos chegar, mostrando-lhes que ainda vão a tempo de marcar essas férias", referiu João Fernandes, da Região de Turismo do Algarve. Além das companhias aéreas, esta entidade tem também trabalhado em outras campanhas com agências de viagens online e operadores turísticos.