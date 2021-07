Turismo em Lisboa cai 71,5% com 619.200 dormidas entre janeiro e maio

O município de Lisboa registou uma descida de 71,5% nas dormidas em estabelecimentos de alojamento turístico, totalizando 619.200, no conjunto dos primeiros cinco meses do ano, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"No conjunto dos primeiros cinco meses de 2021, Lisboa registou 619.200 dormidas (12,9% do total), que se traduziram numa diminuição de 71,5%", concluiu o relatório do INE sobre a atividade turística, relativo a maio deste ano.

Entre janeiro e maio, as dormidas de residentes em Lisboa recuaram 29,5% e as de não residentes (peso de 50,4%) diminuíram 82,0%.