Turismo fornece 500 camas a estudantes do Superior

O Governo e a Associação Portuguesa de Hostels estão a negociar um acordo para albergar alunos do ensino superior em hostels e pousadas de Lisboa, Porto, Coimbra e Braga. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior diz que ainda não há um número de camas definido, mas Bernardo Rodrigues, da Associação Académica de Lisboa (AAL), afirma que o acordo rondará as 500 camas a nível nacional, segundo lhe transmitiu a tutela.





As residências universitárias abrigaram no ano passado 15 965 estudantes, mas as novas regras emanadas pela DGS contra a propagação do vírus fizeram a capacidade cair um terço no próximo ano letivo. “Não é o número ideal mas já vai resolver alguns casos”, considera Bernardo Rodrigues. Milhares de alunos do Ensino Superior estão a enfrentar dificuldades devido à quebra de rendimentos provocada pela pandemia.