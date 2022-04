Nestas férias da Páscoa, a ocupação hoteleira em Portugal não deverá chegar aos números que atingia no período pré-pandemia, mas já é notória a recuperação do setor, em especial no Algarve. Ainda assim, só no verão se deverá poder falar em retoma total do Turismo no Sul do País, com uma enchente na região como não se via desde 2019.