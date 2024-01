O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, anunciou, esta quinta-feira, que não está previsto o setor do Turismo ter “qualquer tipo de compensação” pelo corte de 15% de água no Algarve. “Não há qualquer restrição ao desenvolvimento da atividade turística”, referiu o governante. Hélder Martins, presidente da Associação de Hoteleiros do Algarve, diz que o setor não vê os cortes anunciados “como medida muito dramática”, acrescentando que irão trabalhar “para cumprir as metas delineadas”. Segundo o IPMA, a situação de seca meteorológica, na região Sul do País, aumentou quase 20% no mês passado face a novembro.