Os representantes do setor do turismo na região do Algarve, bem como dos municípios, apelam ao bom senso do Sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras, por forma a que este não avance com a greve agendada para a primeira quinzena de junho. O presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, Elidérico Viegas, defende que esta greve pode comprometer o “verão e os primeiros sinais de recuperação”. A Região de Turismo alerta também para o impacto da paralisação (ver pormenores). Para o presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve esta será “a última machadada no turismo algarvio”. António Pina afirma que os inspetores “estão a pôr em causa milhares de postos de trabalho”. O Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF, que tem maior representatividade, não quis comentar.

Região de Turismo







O presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes, apela à sensibilidade do sindicato do SEF de forma a “não comprometer a criação de emprego”. A RTA diz que estão previstos 400 voos e 80 mil movimentos de passageiros nas manhãs de 1 a 15 de junho.

Requisição Civil



Para que o Governo avance para a requisição civil é preciso que esteja em causa “o regular funcionamento de certas atividades fundamentais”, segundo o decreto-lei de 1974 emitido pelo Ministério da Defesa.