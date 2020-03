Turista canadiano de férias em Albufeira está infetado com coronavírus

Um turista canadiano que se encontrava de férias num hotel em Albufeira, na região do Algarve, foi diagnosticado com coronavírus.Ao que oapurou, o homem estava alojado no Hotel Forte do Vale com a mulher há cerca de um mês, quando há uns dias atrás começou a sentir sintomas e foi visto por um médico. Após realização de exames, percebeu-se que estava infetado com Covid-19 e ficou internado nos cuidados intensivos do Hospital de Faro.A mulher do doente encontra-se em isolamento profilático mas a unidade hoteleira não decretou quarentena.Até ao momento não é claro se o paciente já era portador do vírus antes de vir de férias para Portugal, ou se já terá contraído o mesmo em território português.